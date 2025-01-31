غداً.. يوم رياضي للأطفال في مكتبة مصر العامة بدمياط

قال أكرم فياض مدير مكتبة مصر العامة في دمياط انه بناءً على طلب المتدربين واعضاء مكتبة مصر العامة بدمياط تعلن المكتبة عن إقامة يوم رياضي للمره الثانية على التوالي في فتنس و زومبا ومسابقات وتحديات رياضيه خاصة بالأطفال ابتداءً من سن 10 سنوات غداً السبت في تمام الساعة العاشرة 10 والنصف صباحاً حتي الواحدة 1 ظهراً بالتعاون مع كابتن فيروز حسني الحاصلة على ماجستير التدريب الرياضي اخصائي اللياقة البدنية وعلي المشتركين ارتداء ازياء رياضية مريحه لسهولة اداء التمارين الرياضية

واكد مدير مكتبة مصر العامة في دمياط منع مشاركة الأطفال الأقل من 10 سنوات حرصاً علي سلامتهم من الإصابة بأي اذي وأنه للحجز يرجي التوجه إلى قسم الاستعلامات بالمكتبة حيث ان قيمة الاشتراك ٥ جنيهات للطفل الواحد في المسرح الروماني

نفذت إدارة تنمية النشء لمديرية الشباب والرياضة في دمياط ورش فنية خاصة الرسم على الزجاج بالبرنامج المهارى بمركز شباب كفر الشناوى بفرع ادارى فارسكور

ويعتبر فن الرسم على الزجاج من الفنون التراثية القديمة حيث كان يستخدم لإضافة رونق مميز للزجاج باستخدام أساليب معينة للرسم واظهار اللوحات الفنية على الزجاج والمرايا ومع التطور ظهرت أساليب أكثر سهولة للتعامل مع اللوحات الفنية الزجاجية وخاصة من خلال الآلات الصناعية التي ترسم على الزجاج بأنواعه المختلفة.

تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز روح الفن والإبداع لدى الأطفال، وتعزيز الثقة والقدرات الفنية لديهم ، وتستهدف الورشة الاطفال من سن 7 الى 12 عاما حيث يتعرف الفنانون الصغار على طريقة مزج الالوان لاشتقاق مجموعة الوان مختلفة ، وتعلم خطوات الرسم على الزجاج من مرحلة تثبيت الرسمة ، ومرحلة خطوط الرسم ، ثم مرحلة التلوين حتى مرحلة التجفيف.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط و عبده الشعراوى القائم بأعمال مدير المديرية وإشراف كابتن مديح حماد وكيل المديرية للشباب.