بعد مشادة النني.. الجزيرة يخسر من بني ياس في الدوري الإماراتي

خسر فريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، من ضيفه بني ياس بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإماراتي.

شارك النني أساسيًا في تشكيل الجزيرة أمام بني ياس، ولعب المباراة كاملة، وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 21، إثر مشادة مع مدرب المنافس.

سجل لازار ماركوفيتش هدف اللقاء الوحيد، ليتقدم بني ياس على الجزيرة منذ الدقيقة 12، ليفشل رفاق النني في تعديل النتيجة حتى نهاية المباراة.

مشادة النني مع مدرب بني ياس

اشتبك محمد النني مع مدرب بني ياس، في الدقيقة 20، حينما كان يركض نحو الكرة على جانب الملعب، ليدخل في مشادة مع دانييل إيسيلا على الخطوط، ليشهر بعدها حكم اللقاء البطاقة الصفراء للطرفين في الدقيقة 21، بعدما نجح لاعبو الفريقين في فض النزاع.

بذلك، خاض محمد النني 12 مباراة في الدوري الإماراتي مع الجزيرة، سجل خلالها هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة.

تعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الجزيرة عند 21 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، بينما رفع بني ياس رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

