دعما للقضية الفلسطينية.. قيادي بالحرية المصري: الشعب وجه رسالة للعالم من معبر رفح

أكد أحمد رأفت عسكر، القيادي بحزب الحرية المصري، الأمين المساعد بأمانة المجالس الشعبية والمحلية المركزية بالحزب، أن الشعب المصري وجه رسالة للعالم أجمع من أمام معبر رفح، لرفض مخطط تهجير الشعب الفلسطيني، التى يروج لها البعض، وإعلان التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال عسكر، إن احتشاد الآلاف من أبناء الشعب المصري المصري أمام معبر رفح هو تأكيدا لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموقف الدولة المصرية الثابت منذ قدم التاريخ تجاه القضية الفلسطينية، والمساعي لإقامة الدولة الفلسطينية وسيطرتها على الأراضي.

وأضاف أن خروج الشعب المصري بهذه الصورة لإيصال رسالة مفادها أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية فى كافة القرارات التى يتخذها للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، فمصر ستظل في خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لتهديد أمنها القومي.



وأوضح أن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى غزة والأردن، مرفوضة شكلا وموضوعا ولا بديل عن حل عادل وإقامة الدولة الفلسطينية بمشاركة كل دول العالم، وهي تصريحات استفزازية تستهدف إثارة البلبلة.