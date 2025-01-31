بطاركة الكنائس المسيحية في برقية تهنئة للرئيس الشرع : نشارككم فرح إشراقة شمس سوريا من جديد

وجه البطاركة يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وإغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس ويوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك برقية تهنئة مشتركة إلى الرئيس أحمد الشرع جاء فيها:

"سيادة الرئيس أحمد الشرع المحترم،

رئيس الجمهورية العربية السورية،

نبارك لكم النصر المبارك وتسلمكم مهامكم كرئيس للجمهورية العربية السورية رافعين الدعاء إلى الله تعالى أن يسبغ عليكم القوة والحكمة لإدارة هذه المرحلة الانتقالية المفصلية بما فيه خير البلاد والعباد، لقد عانى شعب سوريا بكل أطيافه ما عاناه، لكننا اليوم على أعتاب تاريخ جديد سمته الأساسية هي الأمان والحرية والكرامة لكل مواطن سوري، ونحن إذ نشارككم فرح إشراقة شمس سوريا من جديد، نعبر لكم عن تضامننا وتعاضدنا ووضع يدنا بيدكم مع كافة أخوتنا من أبناء الشعب السوري للنهوض بالوطن ومؤسساته الدستورية فنفي هذا النصر حقَّه في خدمة المسؤولية والأمانة العظيمتين بالحفاظ عليه كإرث ثمين لسوريا يسطر صفحاتٍ جديدةً ناصعة البياض في كتاب تاريخها المجيد، عشتم وعاشت سوريا وأبناؤها حرة أبية.