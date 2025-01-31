وزير الشباب يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون المشترك

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نظيره التونسي الصادق المورالي، على هامش اجتماعات الدورة الـ (٤٨) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والتي عُقدت في بغداد، بحضور محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، ووزراء الشباب والرياضة العرب.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وتونس في مجالي الشباب والرياضة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، كما ناقش الوزيران إمكانية تنظيم برامج ومشاريع مشتركة تهدف إلى دعم الشباب وتطوير الرياضة في كلا البلدين.

وقال الدكتور أشرف صبحي أن العلاقة بين البلدين تاريخية ومتجذرة، ونسعى دائماً إلى توطيدها من خلال برامج ومشاريع مشتركة تهدف إلى تمكين الشباب وتطوير الرياضة، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون العربي في المجالين الرياضي والشبابي، وخلق بيئة داعمة للشباب في كلا البلدين تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم والمساهمة الفعالة في مجتمعاتهم.

وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على تكثيف التعاون في مختلف مجالات الشباب والرياضة، وتطوير وتفعيل أطر التعاون الثنائي القائمة، وتحديث برامج مشتركة تخدم الشباب والرياضيين في البلدين.

ووجه الوزيران خلال اللقاء رسالة للشباب في مصر وتونس:" إن المستقبل أمامكم مليء بالفرص، وعليكم الاستفادة منها من خلال العمل الجاد والمثابرة، الرياضة ليست فقط وسيلة لتحقيق الإنجازات، لكنها أيضاً أداة لتعزيز التفاهم والتعاون بين الشعوب، نعدكم بمزيد من المبادرات التي تهدف إلى تمكينكم ودعمكم في جميع المجالات".

في السياق ذاته، قام الدكتور أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة العراقي، والمهندس يزن الشديفات وزير الشباب الأردني بتكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، تقديراً لجهوده الكبيرة في دعم وتعزيز التعاون العربي في مجالات الشباب والرياضة، ودوره الفاعل في تطوير البرامج الشبابية والمبادرات المشتركة بين الدول العربية.