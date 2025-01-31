مفوض "أونروا" يشدد على ضرورة السماح للوكالة بمواصلة عملها فى فلسطين

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" فيليب لازاريني أن فرق الوكالة باقية وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية للاجئي فلسطين في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

واعرب لازاريني في بيان اليوم الجمعة عن تحيته لالتزام موظفي "أونروا".. وقال إنه فرق "أونروا" في غزة قامت - منذ بدء وقف إطلاق النار - بتزويد 60 % من الغذاء الذي جلبه المجتمع الإنساني، حيث وصلت المساعدات بالفعل إلى أكثر من 600 ألف شخص، كما تقدم الأونروا 17 ألف استشارة صحية يوميًا.

وفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، أوضح لازاريني أن ما يقارب من نصف مليون لاجئ؛ مستمرون في الحصول على الرعاية الصحية الأولية.. مؤكد في الوقت ذاته التمسك بالمبادئ الإنسانية وتنفيذ ولايتها.

وشدد على ضرورة السماح لـ "أونروا" بمواصلة عملها إلى أن يتم تمكين المؤسسات الفلسطينية، في إطار دولة فلسطين، من تولي مسؤولية تقديم خدمات التعليم والصحة التي توفرها الوكالة.