العثور علي جثة سيدة داخل غرفة حارس عقار في حلوان

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، علي جثة سيدة متوفاة، داخل غرفة حارس عقار، بإحد الأبراج السكنية بمدينة حلوان، وتكثف مباحث القسم من جهودها لكشف ملابس الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بدائرة القسم، مفاده العثور علي جثة سيدة، داخل غرفة خاصة بحارس عقار.

بالانتقال والفحص عثر علي جثة سيدة في العقد الرابع من العمر مجهولة الهوية، ترتدي ملابسها، ولا يربطها أي صلة قرابة بحارس العقار محل العثور علي جثمانها.

وكشفت التحريات الأولية أن حارس العقار أصل بلدته محافظة بني سويف ومن المرجح وجود علاقة غير شرعية بينه وبين المتوفاة، وجارى ضبطه.

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان جهودها لضبط حارس العقار ومناقشته لكسف ملابسات الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.