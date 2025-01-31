مشواري في مركز شباب الشعراء بدمياط

نفذت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بدمياط ، دورة تنمية المهارات الحياتية بمركز شباب الشعراء ، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي مشواري للنشء والشباب ، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة "اليونيسيف"

يتم التدريب من خلال المدرب محمد الفوال مدرب مشواري بمديرية الشباب والرياضة بدمياط .

يهدف برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية، وتنمية المهارات الشخصية والتي تتضمن بعض التدريبات عن "مهارات التعلم" ،وذلك لتدريب النشء من سن 12 الي 15سنه لتمكين النشء و الشباب من أجل مستقبل أفضل .





يركز التدريب علي مهارات شخصية مثل الوعي بالذات و المرونة المعرفية وعقلية النمو و الذكاء العاطفي وادارة الوقت



تدور محاور البرنامج حول مجموعة من المهارات الحياتية « التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم ، تنمية المهارات الشخصية من خلال شرح نافذة جوهاري، مفهوم المرونة المعرفية وعقلية النمو، الذكاء العاطفي، إدارة الوقت، مهارات التعامل مع الآخرين التواصل، طرق الإقناع والتأثير .





يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات عبده الشعراوى القائم بأعمال مدير المديرية وإشراف كابتن مديح حماد وكيل المديرية للشباب

ركز المحاضرون على أهمية دور النشء في بناء المجتمع المصري، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتخريج جيل واعٍ قادر على تحقيق التغيير الإيجابي، و التركيز على تعزيز القدرات الفكرية والإجتماعية للنشء في إطار ورش العمل التي تناولت قضايا وطنية هامة مثل الأمن القومي، الهوية الوطنية، وأدوار الشباب في التنمية المجتمعية

وتابع عبده الشعراوي القائم بعمل وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط برنامج مشواري في مراكز الشباب بالمحافظة .