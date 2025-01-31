بيراميدز يكتسح الزمالك بثلاثية ويبتعد بصدارة الدوري الممتاز

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا على الزمالك بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي في الجولة 11 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية بيراميدز كلا من فيستون ماييلي ومصطفى فتحي إبراهيم عادل في الدقائق 58 و63 و70.

ترتيب بيراميدز والزمالك في الدوري

بعد فوز بيراميدز على الزمالك رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 24 نقطة محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز ، بينما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 20 نقطة

تشكيل الزمالك

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة بيراميدز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمود بنتايج ومحمد حمدي ومحمد السيد ومحمد عاطف وناصر منسي وحسام أشرف.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مواجهة الزمالك على استاد الدفاع الجوي في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد حمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: إبراهيم عادل وفيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - محمود مرعي - طارق علاء - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما.