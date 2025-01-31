ترامب: المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة الركاب كانت تحلق على ارتفاع عالٍ جدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة ركاب في واشنطن كانت تحلق على ارتفاع عالٍ جدا.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" الخاصة به مساء اليوم الجمعة إن "مروحية بلاك هوك كانت تحلق على ارتفاع عالٍ جدا، وبفارق كبير".

وأضاف ترامب أن ارتفاعها "المروحية"، كان أعلى بكثير من الحد الأقصى المسموح به وهو 200 قدم. هذا ليس معقدا للغاية لفهمه، أليس كذلك؟".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت - في وقت سابق - إنها انتشلت 40 جثة مساء أمس، بعد حوالى 24 ساعة من الكارثة، التي لم يسلم منها أي من ركاب الطائرة وعددهم 67 راكبا، وتعد الحادثة الأسوأ في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما.

وعثر على الصندوقين الأسودين للطائرة، وهي من طراز "بومباردييه"، في المياه المتجمدة لنهر بوتومك في واشنطن.

ويعمل المحققون على كشف ملابسات الحادثة، حيث تتولى الوكالة الأمريكية لأمن المواصلات "إن تي إس بي" تحليل محتوى الصندوقين، على أمل إصدار تقرير أوّلي عن أسباب الحادث "خلال الأيام الثلاثين" المقبلة.