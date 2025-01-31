محمد النني يشتبك مع مدرب بني ياس.. صور

شهدت مباراة الجزيرة ضد بني ياس، المقامة بينهما حاليًا في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإماراتي، مشادة بين النجم المصري محمد النني مع الروماني دانييل إيسيلا.

يشارك النني أساسيًا في تشكيل الجزيرة أمام بني ياس، خلال المباراة التي تجمع بينهما على ملعب استاد محمد بن زايد.

اشتباك محمد النني مع مدرب بني ياس

واشتبك محمد النني مع مدرب بني ياس، في الدقيقة 20، حينما كان يركض نحو الكرة على جانب الملعب، ليدخل في مشادة مع دانييل إيسيلا على الخطوط، ليشهر بعدها حكم اللقاء البطاقة الصفراء للطرفين في الدقيقة 21، بعدما نجح لاعبو الفريقين في فض النزاع.

يتأخر الجزيرة بمشاركة محمد النني أمام بني ياس بهدف للا شيء، سجله لازار ماركوفيتش في الدقيقة 12.

يخوض محمد النني المباراة رقم 12 في الدوري الإماراتي مع الجزيرة، سجل خلالها هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة.

تعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

يحتل الجزيرة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 21 نقطة، بينما يأتي بني ياس في المركز الحادي عشر وفي رصيده 12 نقطة.