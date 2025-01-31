وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح

قال النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس البرلمان العربى ان الشعب المصري أظهر اليوم، معدنه الأصيل من خلال الحشود الغفيرة التي تجمعت أمام معبر رفح دفاعا ودعما للقضية الفلسطينية.



وأضاف نصير أن هذه الحشود تُعبر عن إرادة الشعب المصري الذي يقف خلف قيادته متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس الأخيرة التي رفضت أي تهجير قسري للفلسطينيين لاقت ترحيبًا واسعًا من جميع فئات الشعب حيث ابدي رفضه القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ في دعم حل الدولتين فهو الطريق الصحيح للسلام العادل و الدائم بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني.



وأشار الى ان رسائل الرئيس السيسي قضت على أحلام الصهيونية وانهت الحديث عن مشاركة مصر في مخطط التهجير وهي رسالة قوية للمجتمع الدولي، تؤكد أن مصر تدرك خطورة ما يجري على الأرض، وتدعو إلى تحرك جاد لمنع فرض واقع جديد يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.



وأضاف وكيل دفاع الشيوخ أن مصر قيادة وشعبًا لن تسمح لأحد بأن يملي عليها أمرًا يتعارض مع سياساتها ورؤيتها، كما أنها لم ولن تتخلى عن قضية مصر الأولى ولن تسمح بتصفيتها وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.



ووجه الشكر لجموع المصريين الذين خرجوا في حشود غفيرة امام معبر رفح رافضين بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو ترحيلهم إلى مصر.

وجدد نصير تأكيده على اصطفاف الشعب المصري خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية ودعم أي إجراءات او تدابير تتخذ؛ للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية والتصدي لمخطط التهجير.