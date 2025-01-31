ملاعب الأسيوطي تستضيف مهرجان البراعم السادس لكرة القدم بالفيوم.. صور

استضافت ملاعب الاسيوطى باشراف الكاتبن محمود الاسيوطى رئيس مجلس ادارة نادى لافيينا، اليوم الجمعه مهرجان البراعم السادس لكرة القدم والذى نظمته منطقة الفيوم برئاسة الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الكرة بالمحافظة .



اقيم المهرجان فى ملعب الاسيوطى رقم 2 والملاعب الفرعية وشارك فيه اكثر من 300 لاعب من مواليد 2012، 2013، 2014، 2015 .



أشرف على المهرجان الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم والكابتن احمد راضى مدير شئون اللاعبين والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام والكابتن محمد سامى مقرر شئون اللاعبين بالمنطقة والكابتن عمر سيد معوض مقرر الناشئين والبراعم فى المنطقة .



شارك فى المهرجان فرق المقاصة والساحة الشعبية واهلى الغرق وابوكساه وطاميه وقلهانة"نجوم الفيوم" وشباب ناصر وابشواى ومطرطارس .وتم تقسيمهم الى مجموعات حسب المواليد وتقسيم ارض الملعب الى 4 ملاعب تناسب اعمار اللاعبين وادار المباريات حكام منطقة الفيوم لكرة القدم على جمال – احمد سمير –– محمد حمدى – زياد احمد مصطفى .

شهدت المباريات حضو ر كبير من اولياء امور اللاعبين والمدربين من ابناء المحافظة وشهدت المباريات تنافسا بين اللاعبين .



كما حضر محمود الاسيوطى رئيس مجلس ادارة نادى لافيينا والكابتن مصطفى عبده نجم مصر السابق والمدير الفنى لفريق لافيينا والكابتن ايمن زارع رئيس قطاع الناشئين بنادى لافيينا والكابتن سامح الفيومى المتحدث الاعلامى لنادى لافيينا .



قدمت منطقة كرة القدم بالفيوم الشكر والتقدير لمجلس إدارة ملاعب الاسيوطى، وقطاع الناشئين فى لافيينا على اعداد الملاعب وتجهيزها .



كانت المنطقة قد اقامت المهرجان الاول فى ملعب الساحة الشعبية بالفيوم منذ حوالى شهر ونصف واشرف على التنظيم واعداد الملاعب الكابتن محمد فاروق رئيس قطاع الناشئين والبراعم باشراف الكابتن مجدى زحلان رئيس مجلس الادارة والكابتن اشرف معوض نائب رئيس المجلس والكابتن جمال جمولة امين الصندوق والكابتن محمود نور والكابتن حسن انور .



واقيمت ثلاث مهرجانات متوالية فى نادى "سيتى كلوب" الفيوم باشراف العقيد محمد رفعت مدير الاستاد و الكابتن اسلام معوض مديرفنى قطاع الناشئين 2012 والدكتور محمد الرمادى مدير النشاط الرياضى ومحمود عبد الوهاب وسامح صبرى وياسر صابر وحامد وامنية محمد على.

واقيم المهرجان الخامس الاسبوع الماضى فى ملاعب المدينة الرياضية فى دمو بضيافة نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء عمرو هويدي رئيس مجلس الادارة، والنائب وليد هويدي مدير الكرة بنادى المقاصة، والكابتن جمال عبد الناصر والكابتن نصر الجرنوسي، رؤساء قطاع الناشئين، على تعاونهم المثمر وحسن الاستقبال واعداد الملاعب لاقامة المباريات.

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