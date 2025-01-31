رمضان 2025.. قنوات عرض مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد

أعلنت قناة Mbc مصر عن بوسترات مسلسل "سيد الناس" الذي يقدم بطولته الفنان عمرو سعد ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.

يشارك في بطولة مسلسل "سيد الناس" كل من، عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، إلهام شاهين، بشرى، ريم مصطفى، خالد الصاوي، تأليف خالد صلاح ومن إخراج محمد سامي.

عمرو سعد يعود إلى السباق الرمضاني بمسلسل “سيد الناس”

يخوض الفنان عمرو سعد السباق الرمضاني بمسلسل "سيد الناس" بعد غيابه العام الماضي، حيث كانت آخر أعماله في موسم رمضان مسلسل "الأجهر" الذي تم عرضه في عام 2023، حيث شارك في بطولته كل من، نور النبوي، أحمد مجدي، ناهد السباعي، درة، سيد رجب، سارة سلامة، والعمل من إخراج ياسر سامي.