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الجمعة 31 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مصطفى شعبان يعلن مكان وميعاد عزاء شقيقه

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
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أعلن الفنان مصطفى شعبان عن ميعاد ومكان عزاء شقيقة، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم وتمت صلاة الجنازة وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.
ونشر الفنان مصطفى شعبان منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ليعلن فيه عن ميعاد ومكان عزاء شقيقه.

منشور الفنان مصطفى شعبان

وجاء منشور الفنان مصطفى شعبان "بسم الله الرحمن الرحيم
“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”
صدق الله العظيم 
عزاء المغفور له بإذن الله أخي ماجد يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد - قاعة الرزاق 
نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".
 

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