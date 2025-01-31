خبير سياسات دولية: الأوروبيون لن يرحبوا بأفكار ترامب بشأن موقفه من الفلسطينيين

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إنّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مستمر وهو ما يمثل نجاحا للأطراف التي توسطت لإنجاحه، مشددًا، على أنّ الأوروبيون لن يرحبوا بأفكار ترامب بشأن موقفه من الفلسطينيين.

وأضاف سنجر، في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «ولكن، مازال اليمين المتشدد ينظر بكثير من الدهشة إلى هذا الاتفاق، ويقول ماذا فعلنا في الـ14 شهرا الماضية؟ فقد كان الحديث عن القضاء على حركة حماس، ولكن مشاهد تسليم الأسرى تقول شيئا مختلفا».

وتابع: «أمر ثانٍ، الفلسطينيون رحبوا بالأسرى المحررين، وهذا يمثل المزيد من الانتصار المعنوي للفلسطينيين، ويمكن القول بأن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية هي أقرب إلى جارين أصبحا غير قابلين على أن يتميز أي منهما على الآخر بأي موقف».

وأكد، أن الطرفين ضيعا فرصا كثيرة بعد حرب 1973 وبعد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، واليمين كان يفكر في مفهوم القوة العسكرية وأن القوة قادرة على أن تطرد الفلسطينيين.