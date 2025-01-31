وفاة طالبة إثر سقوطها من أعلى منزلها بالفيوم

لقيت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مصرعها إثر سقوطها من أعلى سطح بمنزلها بمدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، نتيجة اختلال توازنها، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تلقت بلاغًا من مأمور قسم شرطة ابشواي يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بورود إخطار من غرفة عمليات النجدة بوصول فتاة مصابة بكسور متفرقة في أنحاء الجسم إلى مستشفى ابشواي المركزي، إضافة إلى نزيف داخلي، وتوفيت الفتاة أثناء محاولة إسعافها.



وبالفحص تبين أن الضحية تدعى "شهد. م .م .أ، 15 عامًا، وتقيم بقريه أبو جنشو بدائرة قسم شرطة ابشواي.

وأوضحت التحريات التي أجرتها أجهزة مباحث قسم شرطة ابشواي بمحافظة الفيوم، أن الفتاة كانت تلهو اعلي سطح منزلهابالدور الثالث، وفى أثناء ذلك اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث.

وكشفت التحقيقات عن أن أسرة الفتاة لم توجه أي اتهامات، مؤكدة أن الواقعة حدثت بسبب فقدانها للتوازن أثناء وقوفها بشرفة منزل أسرتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة والجهات المختصة التي قررت تسليم الجثمان لأسرتها لدفنه بمقابر العائلة، وذلك بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.