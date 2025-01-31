المؤبد لعاطلين بتهمة الشروع في قتل سائق توك توك وسرقته بالإكراه بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين ،بالسجن المؤبد في الشروع بقتل سائق وإصابته بعاهة مستديمة وسرقته بالإكراه بمنطقة المرج.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اعترفوا بسرقة سائق توك توك بالإكراه،لصغر سنة وأنهم ألقوا في وجه مادة حارقة ليترك التوك توك لكنه تمسك به واشهروا في وجهه سلاح أبيض مطواه وسلاح ناري واصابوا المجني عليه وكونا تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه.

وقال المتهمان أنه يوم الواقعة استوقفا سائق توك توك بمنطقة المرج، وطلبا منه توصيلهما لعقار تحت الانشاء في منطقة بعيدة عن المارة ليسرقا التوك توك منه وعقب سير المجني عليه في الطريق أخرج المتهمان سلاح أبيض مطواه وهدده أحدهما بسلاح أبيض واستوليا منه على التوك توك، وهاتفه المحمول وبطاقته ومبلغ مالي حصيلة عمله علي التوك توك.



وأكد المتهمان أن المجني عليه حاول صدهما ومقاومتهما، والقوا في وجهه مادة حارة بأبعادها عنهم و اعتديا عليه وأصاباه بسلاح أبيض، واسقطاه غارقا في دمائه اثر طعنه نافذة وفرا هاربين خوفا من الشرطة .



بمواجهة المجني عليه بالمتهمين ، تعرف علىهما ووجه اتهاما لهما بالاعتداء عليه، وسرقته بالإكراه وطعنه والشروع في قتله.



وكشف التقرير الطبي أن المجني عليه أخذ طعنه نافذة في يده تسببت في عاهه مستديمة يستحيل شفاءها وكدمات نتيجة الاعتداء عليه وضربه .



كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقي إخطارا باستقبال مصاب وبه جرح وطعنه اثر اعتداء عليه

بالانتقال والفحص تم التقابل مع المصاب وتبين طعنه بواسطه سلاح أبيض وبسؤاله قرر قيام شخصين استقلا معه مركبة توك توك قيادته وطلبا منه توصيلهما وأثناء سيره بمحل البلاغ قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول كرهاً عنه , وحال قيامه بمقاومتهما تعديا عليه بالضرب ، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها ولاذا المتهمان بالفرار.

بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي شخصين وبحوزتهما سلاح أبيض

وحشيش مخدر بغرض التعاطي واعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.