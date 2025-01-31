الطلائع يقلب الطاولة على الإسماعيلي في الدوري

حول فريق طلائع الجيش تأخره بهدف إلى فوز مهم على مضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد الإسماعيلية، في الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري.



تقدم مروان حمدي للإسماعيلي في الدقيقة السادسة من الشوط الأول وسجل جودين شاكا هدف الطلائع الاول في الدقيقة 53، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق رجب عمران من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

ترتيب الإسماعيلي وطلائع الجيش بالدوري

بهذه النتيجة يحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ 12 في جدول الترتيب، برصيد 12 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

تشكيل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد نصر، حاتم سكر

خط الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، ايريك تراورى، مروان حمدى

خط الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي

دكة البدلاء: كمال السيد، محمد عمار، هشام محمد، محمد عبد السميع، ابراهيم عبد العال، عمر القط، علي الملواني، محمد خطاري، عبد الرحمن كتكوت.