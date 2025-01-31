عودة فينيسيوس.. قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة إسبانيول، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا السبت، ضيفًا على نظيره إسبانيول بملعب RCDE ، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول عودة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تنفيذ العقوبة التي فرضت عليه بالإيقاف، بسبب طرده في مباراة فالنسيا.

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد إسبانيول في المركز الثامن عشر وفي رصيده 20 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، ميستري.

خط الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، راؤول أسينسيو، لورينزو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، لوكا مودريتش.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك فيليبي، براهيم دياز.