حزب المؤتمر: المشهد أمام معبر رفح يعكس تضامن الشعب المصري مع قيادته السياسية

قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إنّ مصر القلب النابض للدول العربية، مؤكدًا أن التصريحات التي نقلتها وكالات الأنباء عبرت عن الرد الحاسم والقاطع للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو رفض قضية تهجير الفلسطينيين رفضًا قاطعًا، وذلك الرد مشترك أيضًا مع المملكة العربية الأردنية، وما قرره الملك عبد الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف رضا فرحات من خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة " إكسترا نيوز"، أن المشهد أمام معبر رفح البري يعكس تضامن الشعب المصري بجميع فصائله وطوائفه وايديولوجياته مع قرارالقيادة السياسية، حيث إنّ التفريط في الأرض أمر مرفوض، بالإضافة إلى أن أرض سيناء تحمل حساسية كبيرة لدى الشعب المصري الذي عانى كثيرا من أجل استردادها.

وأكد على أن التوافد الشعبي الكبير والمستمر إلى منفذ ميناء رفح البري يعد رسالة قوية وإصرارًا على رفض فكرة تهجير الفلسطينيين، موضحًا أن ذلك يمس الأمن القومي المصري ويهدد القضية الفلسطينية، موضحًا لتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الشعب الفلسطيني تعرض لظلم كبير منذ عام 1948.