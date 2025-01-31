هبة محمد علي: كتاب «محمد جلال عبد القوي أديب الدراما العربية» سيرة فنية لأحد أهم كتاب الدراما

تقدم الكاتبة هبة محمد علي، كتاب "محمد جلال عبد القوي.. أديب الدراما العربية"، في رحلة سرد الرحلة الفنية لأحد أهم كتاب الدراما المصرية، في عصرها الذهبي، ويطرح الكتاب محطات وأبعاد الكاتب ورحلته بين الكتابة والدراما، وتشارك بالعمل ضمن فعاليات الدورة الـ ٥٦ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

من جانبها أكدت الكاتبة الصحفية هبة محمد علي، أن الكتاب يمثل محطات الكاتب محمد جلال عبدالقوي، ورحلته الفنية والدرامية، مع بعض اللمحات من حياته على المستوى الإنساني من طفولته وأسرته، ولكن هذا الجزء محدود، لذلك لا يعد الكتاب سيرة ذاتيه، وإنما يندرج تحت مظلة السيرة الدرامية والفنية لكاتب ورمز درامي وفني قدير.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": نشأت بيني وبين الكاتب محمد جلال عبدالقوي صداقة، وذلك بسبب عملي كصحفية، وكنت أسعى لفترات طويلة أن أقدم رحلته الفنية والدرامية، ولكنه كان يرفض في كل مره، وكان لا يحب أن يتحدث في أي أحاديث صحفيه، أو إعلامية.

الثلاثاء المقدس

واستطردت: "بعد محاولات طويلة لفترة إمتدت لوقت طويل، أقنعت الكاتب محمد جلال عبدالقوي بشق الأنفس، وظلت تلتقي معه في كل يوم ثلاثاء بنادي القاهرة، وهو اليوم الذي أعددت له فصلاً داخل الكتاب بعنوان "الثلاثاء المقدس"، وكان اللقاء ثري بشكل كبير فنياً لحقبة زمنية هامة في تاريخ الدراما المصرية في عصرها الذهبي، وظل الكاتب الكبير يسرد ويحكي كل ما يخص الحقبة الفنية الخاصة برحلته، وكل تفاصيل وكاليس الأعمال الهامة التي قدمها.

الكاتبة هبة محمد علي والكاتب محمد جلال عبد القوي

وأضافت أنها كانت قبل كل لقاء تقوم بعملية جمع المعلومات عن طريق مراجعة الأرشيف الخاص بالأعمال والمرحلة التي سيكون عنها الحديث في اللقاء المحدد، وكان الكاتب محمد جلال عبدالقوي يشيد بتحضير المعلومات وإسترجاعها ومذاكرتها بكل تفاصيلها، وهو ما ساعد على خلق حالة من التوافق والتناغم في سرد الأحداث.

وتابعت: "الكتاب يحوي على كافة تفاصيل أعمال الكاتب محمد جلال عبدالقوي، وكيف كان يقوم باستحضار الأفكار، والتحضير للأعمال، وتناول الصحافة للأعمال الدرامية ومناقشتها في ذلك الوقت.

أبرز أعمال الكاتب محمد جلال عبد القوي

قدم الكاتب محمد جلال عبد القوي رحلة فنية حافله بالأعمال الدرامية الهامة أبرزها مسلسل “المال والبنون، حياة الجوهري، سوق العصر، البر الغربي، المرسى والبحار، شرف فتح الباب، حضرت المتهم أبي، قصة الأمس".