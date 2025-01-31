الكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2025.. صور

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الجمعة، النقاب عن الكرة الرسمية التي تستخدم في مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تحمل الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، ألوان العلم الأمريكي، البلد المضيف للبطولة، وهي الأحمر والأزرق والأبيض.

كرة كأس العالم للأندية 2025

يتميز تصميم الكرة برسومات وشعارات تحتفي بتراث الولايات المتحدة، كما تعرض الكرة أنماطًا مذهلة ذات حواف متعرجة ونجوم وخطوطًا مفككة.

تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو، بمشاركة 32 ناديًا، على رأسهم الأهلي.

ينطلق مونديال الأندية 2025 بمواجهة قوية تجمع بين الأهلي ونادي إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك، في مباراة ينتظر أن تشهد مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، أسفرت عن وقوع الأهلي في مجموعة تضم إنتر ميامي الأمريكي بجانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.