رئيس حزب الريادة: مصر ثابتة على موقفها من القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الدعم الشعبي والبرلماني للدولة وقيادتها ضد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن قوي، مشيرًا إلى أن مجلس النواب تواصل مع المجالس النيابية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الدولية المختلفة.

وأضاف حسنين، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الشعب المصري هو الداعم الأول للقضية الفلسطينية، لافتًا، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الكيني رفض مصر ظلم الفلسطينيين.



وأوضح أنّ الشعب المصري على دراية جيدة بالأطماع التوسعية للاحتلال الإسرائيلي، كما أنه يقف دائمًا خلف القيادة السياسية، لأنها قيادة حكيمة تدرك جيدًا الأخطار المحيطة والأخطار المحيطة بالمنطقة.

وأكد أن قرارات الشرعية الدولية، الذي مر عليه أكثر من نصف قرن، يقر بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو1967، مشددًا على أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تفي بوعودها، وموضحًا، أنّ الدولة المصرية ثابتة على موقفها منذ اللحظة الأولى منذ السابع من أكتوبر، حيث تكن عرض فكرة التهجير إليها من قبل بعض زعماء الدول، وتم الضغط عليها مرارًا، ولكن الدولة المصرية لها عقيدة ثابتة تجاه القضية الفلسطينية.