حرس الحدود يحسم مباراته أمام الجونة بهدف في الدوري

فاز فريق حرس الحدود على نظيره فريق الجونة في المباراة التي جمعتهم اليوم على استاد خالد بشارة، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى "دورى nile".

استطاع حرس الحدود إحراز هدف في شباك الجونة ، ليستمر نزيف الجونة .

وأحرز عبد الرحمن جودة لاعب فريق حرس الحدود هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.



يحتل الجونة المركز الأخير برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 11 مباريات، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 3، وخسر في 7.

وارتفع رصيد فريق حرس الحدود ل 15 نقطة، جمعهم من 11 مباراة، حقق الفوز في 4 وتعادل في 3 وخسر 4.

وخاض فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. محمد علاء.

خط الدفاع .. أحمد مجدي، أحمد شوشة، أحمد العش ، علي الزهدي.

خط الوسط .. عبد الجواد محمد، بلال السيد ، أحمد رضا.

الهجوم .. آكيم فافور، أوجو صامويل ، أرنود.

بينما جاء تشكيل فريق حرس الحدود بقيادة محمد يوسف كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد سيحا.

خط الدفاع .. محمد الدغيمي، إبراهيم عبد الحكيم، عبد الرحمن جودة ، كواسي كوادج.

خط الوسط .. عمر فتحي، فوزي الحناوي، محمد أشرف روقا.

الهجوم .. موفوسى تريزور، محمود ممدوح ، محمود أبو جودة.