طه زيدان : "لا للتهجير"اصطفاف شعبى لدعم الرئيس السيسي وتفويضه لحماية حقوق الفلسطينيين



أشاد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات ، بخروج المصريين الي معبر رفح تضامنا وتعبيرا عن اصطفاف الشعب مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والإرادة السياسية والشعبية ضد تهجير سكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية.

أضاف "زيدان"، وقفة " لا للتهجير" انتفاضة مصرية للانحياز إلى الحق ورسالة للعالم أن مصر لن تشارك في هذا الظلم وستظل دائما وأبدا مع القضية الفلسطينية، مشيراً الى أن هذه الوقفة التضامنية لمصر تأتي في توقيت هام لدعم القضية الفلسطينية ورفض مخططات التهجير القسري.

وأكد أن رجال الأعمال والصناع يساندون الموقف المصري وأن جميع فئات الشعب علي قلب رجل واحد مع الرئيس السيسي ونحو الاصطفاف الشعبي ضد تصفية القضية الفلسطينية ويفوضونه في اتخاذ أية قرارات تحمي حقوق الفلسطينيين والأمن القومي المصري.

كان قد خرج اليوم الجمعة آلاف المصريين الي معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لإعلان رفضهم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسريًّا من أراضيهم باتجاه مصر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شدد على أن " ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مؤكدًا أن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.