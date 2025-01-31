برشلونة يستمر في تحصين نجومه بعقد طويل الأمد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعبه الشاب بابلو جافي حتى عام 2030، ليقطع الطريق على الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

كان عقد جافي السابق مع برشلونة ينتهي في صيف 2026، لكن النادي الكتالوني سارع إلى تمديد عقده لمدة 5 سنوات إضافية، ليضمن بقاءه داخل قلعة الكتلان حتى صيف 2030.

وجاء إعلان برشلونة بتمديد عقد جافي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس).

برشلونة يجدد عقد جافي

بدأ جافي مسيرته مع برشلونة في أكاديمية «لا ماسيا» عام 2015، قادمًا من ريال بيتيس، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في أغسطس 2021، بعد بلوغه 17 عامًا.

شارك جافي في 20 مباراة مع البلوجرانا هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 3، وتوج مع الفريق ببطولة الدوري الإسباني، والسوبر الإسباني مرتين.

يعد بابلو جافي رابع لاعب يجدد عقده مع برشلونة مؤخرًا، بعد جيرارد مارتين، ورونالد أراوخو، وبيدري جونزاليس ضمن استراتيجية النادي في الحفاظ على مواهبه وتحصين نجومه من أعين كبار أندية أوروبا.