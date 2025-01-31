فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الزمالك

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مواجهة الزمالك على استاد الدفاع الجوي في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز .
جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: أحمد حمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي
خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة
خط الهجوم: إبراهيم عادل وفيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد ميهوب - محمود مرعي - طارق علاء - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما
ترتيب بيراميدز والزمالك في الدوري
يدخل فريق بيراميدز المباراة محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز ، برصيد 21 نقطة، بعد أن خاض 10 مباريات فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة.
بينما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 10مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في مباراتين وتعادل في مثلهما.