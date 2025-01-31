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الجمعة 31 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الزمالك

فيستون ماييلي مهاجم
فيستون ماييلي مهاجم فريق بيراميدز
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مواجهة الزمالك على استاد الدفاع الجوي في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز .

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد حمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي  

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: إبراهيم عادل وفيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - محمود مرعي - طارق علاء - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما

ترتيب بيراميدز والزمالك في الدوري

يدخل فريق بيراميدز المباراة محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز ، برصيد 21 نقطة، بعد أن خاض 10 مباريات فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة.
بينما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 10مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في مباراتين وتعادل في مثلهما.

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