باير ليفركوزن يعزز دفاعاته بضم ماريو هيرموسو على سبيل الإعارة

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع المدافع الإسباني ماريو هيرموسو، قادمًا من روما الإيطالي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2025.

يعتبر هيرموسو، البالغ من العمر 28 عامًا، إضافة قوية لخط دفاع باير ليفركوزن، حيث يتمتع اللاعب بخبرة كبيرة في الدوري الإسباني والإيطالي.

مسيرة هيرموسو

بدأ هيرموسو مسيرته الكروية في صفوف فريق ريال مدريد للشباب، حيث تدرج في الفئات العمرية المختلفة قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد في عام 2019.

لعب هيرموسو مع أتلتيكو مدريد لمدة 5 مواسم، وحقق مع الأتلتي لقب الدوري الإسباني في موسم 2020-2021.

هيرموسو

وفي صيف عام 2024، انتقل هيرموسو إلى نادي روما الإيطالي في صفقة انتقال حر، لكنه لم يستمر طويلًا في صفوف الذئاب، حيث انتقل إلى باير ليفركوزن بعد 6 أشهر فقط.

يحتل باير ليفركوزن وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني في الوقت الحالي برصيد 42 نقطة، خلف بايرن ميونخ المتصدر بـ48 نقطة.