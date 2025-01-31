معرض الكتاب يحتفى بمئوية ميلاد الكاتب الصحفي موسى صبري‏.. صور

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56، استضافت "قاعة الصالون الثقافي"، اليوم، ضمن محور "شخصيات مصرية"، ندوة للاحتفاء بمئوية ميلاد الكاتب الصحفي "موسى صبري"، في إطار حرص المعرض على تكريم الرموز الصحفية والأدبية، وأدارت الندوة الإعلامية هبة حمزة.
أكد المشاركون أن الثقافة كان لها دوراً بارزاً في شخصية الكاتب الصحفي موسى صبري، ويعتبر أقوى جزء في شخصيته، وهو ما ساعد في صناعة وتكوين شخصية الصحفية، وفي هذا الإطار، قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد: رئيس تحرير جريدة الأخبار: "إن الكاتب الصحفي موسى صبري، له تكوين شخصي مختلف، وأبرز ملامح هذا التكوين هو التسامح الديني، بخلاف تعاطفه الكبير مع شخصية الأب، وموسي صبرى، اسم بارز وعريق في مؤسسة أخبار اليوم، وكم أتشرف بأن أجلس اليوم على كرسي جلس عليه موسى صبري، رئيس تحرير لصحيفة الأخبار."
وأضاف "السعيد": "إن أول عنصر من عناصر تكوين هذا الرجل هو التسامح الديني، بحسب ما ورد فى مذكراته، كما أن تكوينه الإنساني من أبرز ملامح شخصيته"، لافتًا إلى أن العنصر السياسي الذى عاصره موسى صبرى من الحرب العالمية الثانية، وغيرها، من الأحداث الكبري ساعدت في تكوينه المسكون بالوطنية المصرية.
وبدوره؛ أكد الكاتب الصحفي محمد بركات، أن موسى صبري كان شديد التواضع، وأن من الكلمات اللافتة التى صدر بها كتابه "خمسون عامًا في قطار الصحافة"؛ حيث كتب عدة كلمات مفادها أنه إنسان أتاحت له الظروف لأن يصبح صحفيًا، وهى كلمات كتبها وقت أن كان رئيسًا لمجلس إدارة دار اخبار اليوم، ورئيسًا لتحرير جريدة الأخبار لمدة طويلة، وذكر بركات، أن الكاتب الصحفي موسى صبري، كان لا يترك شاردة أو واردة إلا وكتبها على صفحات جريدة الأخبار، وبدأ مسيرته من تحت السلم، وكان يتميز بشخصية رومانسية.
وأوضح "بركات"، أن تركيبة موسى صبرى، هي التي صنعت تجربته الصحفية وسط عمالقة في الأهرام، وروز اليوسف، والأخبار، ودار الهلال، وهم نجوم فى الصحافة والسياسة والمجتمع، وهو عصر كان يخلق العمالقة، مثل، فتحى غانم، صلاح عبد الصبور، كامل الشناوى، وغيرهم، ممن عاصروا الأديب طه حسين، وعباس العقاد، مشيرًا إلى أن تلك الفترة كانت مليئة بالحيوية السياسية، وأكد بأن المنحى القانوني ترك في موسى صبري الصراحة والدقة، ومن ثم انتقاله للعمل الصحفى، والكتابة الأدبية، كما أنه هوى التمثيل بل مارسه مع عبد الرحمن الشرقاوي، صديق عمره.
وفي السياق ذاته؛ قال الكاتب الصحفى طارق الطاهر: "إن أهم ما يميز الكاتب الراحل موسي صبري، هو دوره في تكوين الصحفيين بالأخبار، لافتًا إلى أنه من سماته، أنه حدد لنفسه هدفا بعيدًا عن الذاتيه ولصالح الوطن".