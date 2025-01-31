بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي.. «صبحي» يفتتح اجتماعات الدورة الـ٤٨ لمجلس وزراء الشباب العرب بالعراق

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اجتماعات الدورة الـ ٤٨ لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بحضور محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، والساده وزراء الشباب والرياضة العرب.

وفي مستهل كلمته، شكر الدكتور أشرف صبحي، محمد سلامه فارس النابلسي وزير الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية على ما قدمه من جهد باهر في قيادته لدورة المجلس رقم (47) والتي ظهرت ثمارها بوضوح في الأنشطة العربية الشبابية والرياضية التي تم تنفيذها خلال الدورة السابقة، كما تقدم بالتهنئة للدكتور أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق، والذي سيتولى رئاسة هذه الدورة رقم (48)، متمنياً لهذه الدورة النجاح والتوفيق وللأمة العربية الأمن والأمان.



وقال وزير الشباب والرياضة خلال كلمته: «اسمحوا لي في بداية كلمتي، أن أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته لتلك المناسبة العربية التي تحمل في طياتها أهم القضايا العربية لتعظيم اسهامات الشباب العربي وتحقيق ما يصبو إليه نشء وشباب وطننا العربي من طموحات واحتياجات، وفي ظل التحديات الراهنة، فإن مسؤوليتنا المشتركة تقتضي توحيد الجهود وتبادل الخبرات لتطوير القطاع الرياضي والشبابي بما يواكب طموحات الأجيال القادمة.



وأضاف أن اجتماعنا اليوم يمثل فرصة متجددة لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولنا العربية في مجال الشباب والرياضة، تلك المجالات التي تمثل أساساً قوياً لتحقيق التنمية المستدامة وتكريس قيم الوحدة والتكامل بين شعوبنا، لقد حققت المشروعات والأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في كافة الدول العربية من خلال وزارات الشباب والرياضة وتحت مظلة جامعة الدول العربية أثراً ملموساً ونجاحاً وتأثيراً عميقاً على واقع شبابنا العربي، وهو الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام من جانب الدول العربية بتنفيذ تلك البرامج على أكمل وجه.



وأوضح أن هذا الاهتمام وتلك الرعاية تنبع من إيمان قياداتنا السياسية بأهمية العمل العربي المشترك باعتباره الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الأمة العربية، والتي تفرضها الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، وإدراكاً بأن الشباب هم أكثر الفئات إداركاً لحجم تلك التحديات كونهم الأكثر تأثيراً وتأثراً بها، إن الشباب هم ثروتنا الحقيقية ومستقبل أوطاننا، ومن هنا تأتي أهمية عملنا الدؤوب لتطوير السياسات والبرامج التي تتيح لهم الفرص للإبداع والتفوق في مختلف المجالات.



وفيما يخص القضية الفلسطينية قال وزير الشباب والرياضة: "في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها أمتنا العربية والإسلامية، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بذل جهوداً مضنية ومخلصة من أجل تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزه، وتجنيب الشعب الفلسطيني الشقيق مزيداً من المعاناة والدمار، إن هذه الجهود النبيلة تؤكد مجدداً التزام قيادتنا بدورها التاريخي والقومي في نصرة قضايا أمتنا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل قضيتنا الأولى.



وأكد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أن التدخل الدبلوماسي الفاعل والمواقف الثابتة التي تبنتها القيادة السياسية تعكس رؤيتها العميقة، وإيمانها الراسخ بأهمية دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، مشيراً إلى أن وزراء الشباب والرياضة العرب ملتزمون بالعمل على تعزيز الوعي الوطني بين الشباب حول أهمية الوحدة والتضامن العربي، وضرورة الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم المشروع.



وثمن جهود وزراء الشباب والرياضة وحرصهم على الارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي وتعظيم اسهامات النشء والشباب في شتى مسارات التنمية الشاملة التي تشهدها البلدان العربية، مؤكداً حرص الجميع على المضي قدما نحو المزيد من البناء والتنمية رغم كل التحديات غير المسبوقة والظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية.



وفي ختام كلمته، قدم الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير والعرفان للسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على مساندته الفعالة لكل أنشطة واجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وتوفير كافة أوجه الدعم.



وتناول جدول أعمال هذه الدورة العديد من الموضوعات الهامة ومنها اعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، اللقاء العشرون لشباب العواصم العربية بالأردن، الملتقى العربي للاستغوار والرياضات الجبلية بتونس ملتقى "دور الشباب في التغيير الاجتماعي ومساهمتهم في التنمية المستدامة" بالصومال، دورة تكوينية حول العمل التطوعي بالمغرب، متابعة نتائج منتدي الشباب العربي الأوروبي الثامن منتدى التعاون العربي الصيني عاصمة الشباب العربي لعام 2025، برنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية بالسعودية، سفينة النيل للشباب العربي بمصر، مؤتمر نصرة القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية بفلسطين، جائزة التميز للشباب العربي لعام 2025.

هذا ويتضمن جدول الأعمال العديد من الأنشطة الرياضية مثل دورة التشريعات والأنظمة الرياضية بفلسطين، المهرجان العربي للرياضة النسوية بالجزائر، بطولة كأس جامعة الدول العربية للسفارات، بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2025، دورة الألعاب العربية الرياضية السادسة عشر 2027 بالسعودية.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب قد ترأس اجتماع الدورة (71) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عقب وصوله للعاصمة العراقية بغداد، وشهد احتفالية إعلان بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام ٢٠٢٥.

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