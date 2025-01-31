في ثامن أيامه.. أمسية شعرية مميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت قاعة ديوان الشعر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، فى ثامن أيامه، أمسية شعرية مميزة، شارك فيها نخبة من الشعراء من مصر وخارجها، وسط حضور لافت لمحبي الشعر والأدب.

شارك في الأمسية كل من الشعراء: حاتم الأطير، رضا عبد النبي، لمياء حلمي، نسمة فؤاد، محمد عزيز، محمود عبد المنعم، مها الغنام، مي عبد الرازق، هاجر فايد، هناء الكومي، يوسف سمير، ومن إسبانيا ميجيل مونتيفارو.

أدار الأمسية محمد رفيع، الذي أضفى على اللقاء روحًا من الحوار والتفاعل، حيث تنوعت القصائد بين الشعر الفصيح والعامي، وتناول المشاركون موضوعات إنسانية ووطنية متنوعة.

جاءت هذه الفعالية ضمن أنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يحرص على تقديم برنامج ثقافي غني يضم أمسيات شعرية وندوات أدبية تعكس التنوع الإبداعي في المشهد الثقافي العربي والدولي.

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