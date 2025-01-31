زي النهارده.. ألمانيا تستعمل الغاز السام ضد الروس في الحرب العالمية الأولى

تمر علينا اليوم الجمعة الموافق 31 يناير العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:



عام 1867 الزعيم الماروني يوسف بك كرم، يغادر لبنان على متن بارجة فرنسية إلى الجزائر إثر رفضه بروتوكول 1861 الذي أسس لمتصرفية جبل لبنان وكان أول شاغلي المنصب رغم اعتراض المملكة المتحدة.



عام 1876 الولايات المتحدة تأمر كل الهنود الحمر بالانتقال إلى المحميات.

عام.1915 ألمانيا تستعمل الغاز السام ضد الروس في الحرب العالمية الأولى.



عام 1946 - إعلان الدستور اليوغوسلافي المكتوب على نمط الدستور السوفيتي، ليضم ست جمهوريات هي صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا وسلوفينيا.



عام 1950 الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن قراره بتأييد تطوير القنبلة الهيدروجينية.



عام 1953 السلطات الفرنسية تعتقل الحبيب بورقيبة.

الفيضانات تغرق 1800 شخص في هولندا.



عام 1958 إطلاق القمر الصناعي إكسبلورر 1، أول الأقمار الصناعية للولايات المتحدة.



عام 1978 - أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يعلن تزكيته للشيخ سعد العبد الله السالم الصباح لمنصب ولي العهد.



عام 1990 تفجر الصراع على السلطة في الشطر الشرقي من بيروت بين رئيس الحكومة العسكرية ميشال عون والقوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع.

افتتاح أول مطعم من سلسلة مطاعم ماكدونالدز في العاصمة السوفيتية موسكو، وكان افتتاح هذا المطعم بموسكو بمثابة علامة على تغيّر الزمن في الاتحاد السوفيتي.



عام 1996 - هجوم انتحاري في العاصمة السريلانكية كولمبو تعرض له البنك المركزي السريلانكي عندما إصطدمت سيارة محملة بالمتفجرات بمبناه الواقع في قلب حي المال بالعاصمة، وحمّلت الحكومة السريلانكية منظمة نمور التاميل الإنفصالية المسؤولية عن الهجوم.



عام 2009 البرلمان الصومالي ينتخب رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية شريف شيخ أحمد رئيسًا للصومال.



عام 2010 المنتخب المصري يفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه بعد تغلبه على المنتخب الغاني بهدف لصفر وذلك في البطولة التي أقيمت في أنجولا.



عام 2015 انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لِإيطاليا.



عام 2016 مقتل 60 شخصًا على الأقل وجرح 110 آخرين في تفجيرات بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق في سوريا و«داعش» يتبنى الهجمات.



عام 2018 حدوث خسوف كلي للقمر ,ويعدأول خسوف للقمر الأزرق العملاق في عام 2018.



عام 2020 المملكة المتحدة تنسحب من الاتحاد الأوروپي بعد 47 سنة من العُضويَّة، لتبدأ فترة انتقالية من 11 شهر.

منظمة الصحة العالمية تعلن أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك مع ظهور حالات إصابة في دول أخرى غير الصين.



عام 2024 إبراهيم إسماعيل يؤدي اليمين الدستورية ليُصبح الحاكم السابع عشر لماليزيا.

