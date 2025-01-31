ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38771 طن تشمل : 29945 طن يوريا و 6000 طن كلينكر و 2826 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61626 طن تشمل : 13331 طن ذرة و 14500 طن فول صويا و 809 طن خشب زان و 16400 طن حديد و 7023 طن فول و 6000 طن سكر و 1050 طن فلوسبار و 1591 طن خردة و 2536 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 922 طن .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 33165 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 72007 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5607 حركة .

كما غادر عدد 4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2250 طن ) من القمح متجهه إلى صومعة امبابة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3232 حركة .

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 7 حاوية و عدد 28 تريلا فارغة و مملوءة و رأس شاحنة بإجمالي وزن بضائع وارد 354 طنا، كما قامت بتحميل عدد 7 حاوية و عدد 13 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات وفواكه ومنسوجات وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 354 طن متجهة إلي ايطاليا – هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا – الدنمارك .