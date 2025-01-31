النني يقود تشكيل الجزيرة ضد بني ياس في الدوري الإماراتي

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بني ياس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإماراتي.

يستضيف فريق الجزيرة بقيادة النني، اليوم الجمعة، نظيره بني ياس على ملعب استاد محمد بن زايد، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد النني تشكيل الجزيرة أمام بني ياس، ليستمر في حجز مكانه أساسيًا ضمن كتيبة المدرب عموتة.

خاض محمد النني 11 مباراة في الدوري الإماراتي مع الجزيرة، سجل خلالها هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة.

تعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

يحتل الجزيرة المركز السادس غي جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 21 نقطة، بينما يأتي بني ياس في المركز الحادي عشر وفي رصيده 12 نقطة.

تشكيل الجزيرة ضد بني ياس