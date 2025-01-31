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الجمعة 31 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف حمدي فتحي.. تشكيل الوكرة ضد الشحانية في الدوري القطري

حمدي فتحي مع الوكرة
حمدي فتحي مع الوكرة القطري
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أعلن السويدي بويا أسباجي، المدير الفني لفريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الشحانية، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري القطري.

يستضيف فريق الوكرة بقيادة حمدي فتحي، اليوم الجمعة، نظيره الشحانية على ملعب استاد الجنوب، في لقاء ينطلق في السادسة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد حمدي فتحي أساسيًا في تشكيل الوكرة أمام الشحانية، حيث يقود خط الوسط رفقة التونسي عيسى العيدوني.

 شارك حمدي فتحي في 13 مباراة مع الوكرة في الدوري القطري، صنع خلالها هدفًا ولم يسجل أي أهداف حتى الآن.

انتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

يحتل الوكرة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 17 نقطة، بينما يأتي الشحانية في المركز التاسع وفي رصيده 14 نقطة.

تشكيل الوكرة ضد الشحانية 

حراسة المرمى: سعود الخاطر 

خط الدفاع: تميم المهيزع - المهدي علي - ألكسندر شولز - عبد الكريم حسن 

خط الوسط: حمدي فتحي - عيسى العيدوني - صهيب جنان 

وفي الهجوم: أيوب عسال - ريكاردو جوميس - جيلسون دالا.

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