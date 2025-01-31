الاتحاد العربي للاستثمار الرياضي يعقد مؤتمره المقبل بالعاصمة الإدارية

كشف أمين عام الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي د.كتور محي معروف اعتماد توصية اللجنة العليا لتنظيم مؤتمرات الاتحاد بعقد المؤتمر القادم للاتحاد في العاصمة الإدارية بجمهورية مصر العربية من 12-14 ديسمبر 2025 القادم حول موضوع صناعة كرة القدم بالشراكة العلمية والاستراتيجية مع مركز التحكيم التجاري لدول الخليج كذلك مع الجمعية الدولية لقانون الرياضة كشريك قانون عالمي موضحاً بان البرنامج العلمي سيناقش العديد من الموضوعات المهمة والمؤثرة في صناعة كرة القدم من النواحي الاستثمارية والاعلامية وفي مقدمتها افاق الاستثمار الرياضي وادارة الاتحادات والاندية الرياضية والتسويق في البطولات القارية والعالمية كما سيتم مناقشة موضوعات هامة ذات علاقة مباشرة بصناعة كرة القدم الاحترافية مثل المسؤولية الاجتماعية والذكاء الاصطناعي والتغير المناخي وحقوق الإعلان والاعلام والرعاية للاعبين والأندية والاتحادات واستثمار وتسويق المدن الرياضية وملاعب كرة القدم واختتام البرنامج بجلسة عن القانون والقضاء الرياضي.



وأوضح أن البرنامج سيحتوي على مباريات استعراضية بين نجوم الخليج ومصر والسودان واخرى بين نجوم المشرق العربي والمغرب العربي وحفل ثقافي ختامي .

من جهته اكد د.كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري بدول الخليج عن سعادته بهذا التحالف الثلاثي لعقد وتنظيم اهم واكبر مؤتمر رياضي خليجي عربي دولي يركز على اهمية فض منازعات الاستثمارات الرياضية وضرورة خلق وتأهيل محامين ومحكمين وخبراء مختصين في عقود الاستثمارات الرياضية بمختلف أنواعها.

وأوضح المحامي ماجد قاروب رئيس الجمعية الدولية لقانون الرياضة بأن الجمعية ستعتبر المنتدى الثامن للاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي هو المؤتمر السنوي للجمعية التي تسعى من خلاله الى دعم تواجدها على الصعيد العربي والاقليمي والدولي ونشر الثقافة الحقوقية والقانونية في قطاع الرياضة من اللاعبين والاندية والاتحادات الرياضية بما في ذلك أساتذة الجامعات ومكاتب المحاماة لخلق اجيال متعمقة ومتفهمة لمعاني ومفاهيم ومضامين القانون والادارة الرياضية بشكل عام وكرة القدم كصناعة من خلال المؤتمر القادم الذي سيشمل تقديم دورة تدريبية خاصة عن مبادئ القانون الرياضي.

وكشف المحامي ماجد قاروب باعتباره رئيس لجنة المتابعة الخاصة بتنفيذ الفعالية القادمة بأن لجنة المتابعة تضم كل من الإعلامي السعودي أحمد صادق دياب واللاعب السابق للمنتخب المصري والأهلي تامر بجاتو.

وأختتم د.محي معروف بأن معايير اختيار البرنامج العلمي والمتحدثين وضعت بالتوافق بين شركاء التنظيم من الاتحاد ومركز التحكيم وجمعية القانون وفق الواقع الاقتصادي والاستثماري الرياضي عربياً ودولياً من حيث استضافة بعض الدول العربية لبطولات قارية وعالمية على مستوى الأندية والمنتخبات موضحاً بأن المنطقة قد شهدت إستضافة قطر لكأس العالم 2022 واستضافة مشتركة للمغرب مع البرتغال وإسبانيا لكأس العالم 2030 واستضافة كاملة للسعودية 2034 لكأس العالم ومشاركة أندية عربية في كأس العالم للأندية الى غيرها من المعايير الاقتصادية والعلمية والرياضية والاعلامية التي ستجعل من هذا الحدث هو الاهم والأكبر على الصعيد العربي والأسيوي والأفريقي والأوروبي فيما يتعلق بكرة القدم كصناعة لها مقومات استثمارية وتسويقية ضخمة حيث ندعو الشركات والاتحادات والأندية والمهتمين بالاستثمار الرياضي بشكل عام وكرة القدم الاحترافية والمجتمعية بشكل خاص بالمشاركة والرعاية.

وفي ختام المؤتمر الاعلامي، قدم د. كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي قدم عضوية أول محكم في قطاع الإستثمار الرياضي معتمد لدى المركز للمحامي ماجد محمد قاروب بصفته رئيس الجمعية الدولية لقانون الرياضة، وعضوية اول خبير في الاستثمار الرياضي للدكتور محي معروف الأمين العام للأتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي.