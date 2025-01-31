مواجهات قوية في ملحق الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي عن مواجهات قوية ومثيرة، بعدما أجريت عصر اليوم الجمعة.

يشهد الموسم الحالي من الدوري الأوروبي نظامًا جديدًا، حيث يشارك 36 فريقًا في مرحلة الدوري، ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق من المركز التاسع إلى 24 ملحق مؤدي إلى أدوار خروج المغلوب.

تأهل 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، بعدما تصدروا جدول ترتيب مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي بعد حصدهم أكثر النقاط، بينما تخوض الفرق من المركز التاسع إلى 24 مواجهات إقصائية بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين الـ8 الآخرين.

الأندية المتأهلة لدور الـ16 في الدوري الأوروبي

1- لاتسيو الإيطالي 19 نقطة

2- أتلتيك بلباو الإسباني 19 نقطة

3- مانشستر يونايتد الإنجليزي 18 نقطة.

4- توتنهام الإنجليزي 17 نقطة

5- آينتراخت فرانكفورت الألماني 16 نقطة

6- أولمبيك ليون الفرنسي 15 نقطة

7- أولمبياكوس اليوناني 15 نقطة

8- جلاسكو رينجرز الإسكتلندي 14 نقطة.

الأندية المتأهلة إلى ملحق الدوري الأوروبي

9- بودو جليمت النرويجي 14 نقطة

10- أندرلخت البلجيكي 14 نقطة

11- ستيوا بوخارست الروماني 14 نقطة

12- أياكس الهولندي 13 نقطة

13- ريال سوسيداد الإسباني 13 نقطة

14- جالطا سراي التركي 13 نقطة

15- روما الإيطالي 12 نقطة

16- فيكتوريا بلزن التشيكي 12 نقطة

17- فرينتسفاروتشي المجري 12 نقطة

18- بورتو البرتغالي 11 نقطة

19- ألكمار الهولندي 11 نقطة

20- ميتيلاند الدنماركي 11 نقطة

21- أونيون سان جيلواز البلجيكي 11 نقطة

22- باوك اليوناني 10 نقاط

23- تيفنتي الهولندي 10 نقاط

24- فنربخشة التركي 10 نقاط.

وودع 12 فريقًا منافسات بطولة الدوري الأوروبي، على رأسها نيس الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، بالإضافة إلى بشكتاش التركي.

وأوقعت قرعة ملحق الأدوار الإقصائية لبطولة الدوري الأوروبي، بورتو البرتغالي ضد روما الإيطالي، كما يواجه فنربخشة التركي، بقيادة مدربه البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، أندرلخت البلجيكي.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي يوم 13 فبراير، على أن تجرى مباريات الإياب يوم 20 فبراير.

نتائج قرعة ملحق الدوري الأوروبي

بورتو ضد روما

فنربخشة ضد أندرلخت

ألكمار ضد جالطا سراي

تفينتي ضد بودو جليمت

أونيون سان جيلواز ضد أياكس

باوك ضد سيتوا بوخارست

ميتيلاند ضد ريال سوسيداد

فرينتسفاروتشي ضد فيكتوريا بلزن.