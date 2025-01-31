أحمد سعد يشارك جمهوره "كوبليه" حصري لأغنية "أنا مشيت"

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره مقطع لكوبليه حصري من أغنيته "أنا مشيت"، والتي حققت نجاحاً كبيراً بعد طرحها.



ونشر الفنان أحمد سعد على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو له مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي.

ونشر “سعد” من خلال المقطع "كوبليه" حصري من الأغنية ليشارك به جمهوره ورواد السوشيال ميديا والمتابعين.

https://www.instagram.com/reel/DFfZ7mrsejF/?igsh=OTF5ZHE1eHM3ZjA0

وجاء الكوبليه: "ده فكرني، هيستهتر وألومه وأقوله قدرني، بقلة فهمه تقريباً كده خسرني، ضمني وأنا أهو موجود فيعذرني، أنا مشيت ويبقى يلومني لو شافني أنا مشيت".

تفاعل الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا بشكل كبير مع "الكوبليه"، وطالبوا سعد بغناء المقطع في الحفلات.

يعيش الفنان أحمد سعد حالة من النشاط الفني خلال الفترة المقبلة، بعدد من الحفلات الغنائية والجولات الفنية في مصر والدول العربية.