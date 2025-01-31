الإسماعيلي يحسم الشوط الأول بهدف في مرمى الطلائع

حسم فريق الإسماعيلي الشوط الأول متقدمًا على نظيره طلائع الجيش بهدف في المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الإسماعيلية بالجولة 11 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف الدراويش اللاعب مروان حمدي في الدقيقة 6 من بداية المباراه.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة بينما يمتلك الطلائع نفس الرصيد في المركز الثاني عشر.

تشكيل الإسماعيلي أمام الطلائع

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة طلائع الجيش، بعد قليل، على استاد الإسماعيلية، في الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد نصر، حاتم سكر

خط الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، ايريك تراورى، مروان حمدى

خط الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي

دكة البدلاء: كمال السيد، محمد عمار، هشام محمد، محمد عبد السميع، ابراهيم عبد العال، عمر القط، علي الملواني، محمد خطاري، عبد الرحمن كتكوت.