القاهرة الإخبارية: استعدادات مصرية مكثفة لاستقبال المصابين من غزة

أكد همام مجاهد، موفد قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح، أن المعبر فُتح اليوم من الجانب المصري بعد إغلاقه منذ مايو 2024، وذلك نتيجة لاحتلال القوات الإسرائيلية للجانب الفلسطيني منه.

أوضح “مجاهد”، خلال رسالته على الهواء، أن فتح المعبر جاء بعد اتفاق بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصرية و قطرية وأمريكية، مع التركيز على السماح بنقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وخصوصًا الأطفال.

وأشار إلى أن عشرات سيارات الإسعاف مصطفة داخل المعبر على الجانب المصري، فيما جهّزت المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى.

ومن المتوقع أن يتم السماح لهم بالعبور خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة أفادت بأن نحو 2,500 طفل فلسطيني بحاجة ماسة وعاجلة للإجلاء الطبي من غزة، حيث يُعد معبر رفح الممر الوحيد لنقلهم إلى المستشفيات المصرية أو مستشفيات في دول أخرى.