وزير الخارجية: نأمل في تشكيل الحكومة اللبنانية قريبًا

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، إن مصر تأمل في تشكيل الحكومة اللبنانية في المستقبل القريب، بهدف استكمال مؤسسات الدولة وتمكين الحكومة من التعاون مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في عملية إعادة الإعمار، وفرض الأمن والاستقرار.

وفي مؤتمر صحفي خلال زيارته للبنان، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" أكد "عبد العاطي" أن الشعب اللبناني متفائل بمستقبل البلاد، وأن مصر تشارك هذا التفاؤل بوجود جوزيف عون رئيسًا للبنان، معتبرًا إياه شخصية قيادية حكيمة، مع تقدير كبير لرئيس الوزراء تسيير الأعمال نجيب ميقاتي بما يمتلكه من خبرات لبنانية ودولية.

وتابع وزير الخارجية: "كلنا ثقة وأمل في تعافي لبنان قريبًا، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني الذي عانى كثيرًا".

كما أعلن عبد العاطي تقديم دعوة لرئيس وزراء لبنان لعقد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي يترأسها رئيسا وزراء البلدين، مؤكدًا أنه يتطلع إلى عقدها في المستقبل القريب بعد تشكيل الحكومة بنواف سلام.