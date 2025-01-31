سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال ضد الأخدود في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الأخدود، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق الهلال، اليوم الجمعة، نظيره الأخدود على ملعب المملكة أرينا، في لقاء ينطلق في الخامسة وربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود سالم الدوسري تشكيل الهلال أمام الأخدود، رفقة الثنائي البرازيلي ماركوس ليوناردو وكايو سيزار.

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن اتحاد جدة صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأخدود في المركز الرابع عشر وفي رصيده 15 نقطة.

تشكيل الهلال ضد الأخدود

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، متعب الحربي

خط الوسط: روبن نيفيز، ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم

وفي الهجوم: سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو، كايو سيزار.