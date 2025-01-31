وزير الأوقاف: الشعب المصري يرفض مخططات التهجير وندعوا الفلسطينيين إلى الثبات

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، أن الشعب المصري بكافة طوائفه يرفض رفضا قاطعا كل مخططات تهجير الإخوة الفلسطينين من أرضهم.

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: الشعب المصري يرفض رفضا قاطعا كل مخططات التهجير وندعوا الفلسطينيين بالثبات

وأضاف وزير الأوقاف، خلال كلمته بافتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم، بحضور الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بالمركز الثقافي بمشاركة 40 متسابقًا من 33 دولة، "نوجه رسالة دعم وتأييد وتضامن مع أخوتنا من الشعب المصري الذين اصطفوا أمام معبر رفح لتوجيه رسالة إلى العالم برفض شعب مصر العظيم تهجير الإخوة الفلسطينيين من أرضهم، وهو ما عبر عنه رأس الدولة المصرية رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي".

ودعا الإخوة الفلسطينيين الى الثبات والتمسك بالبقاء على الأرض الفلسطينية، مشددا على أنه لا حل للقضية الا بإعلان الدولة الفلسطينية وفقا للحدود التي كانت عليها وأعلنتها الدولة المصرية في موقفها المُعلن للعالم كله تجاه القضية الفلسطينية.