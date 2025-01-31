السيسي يدعو عون إلى زيارة مصر

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن زيارة وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت هي الزيارة الأولى له بعد انتخاب الرئيس اللبناني جوزيف عون في التاسع من يناير، وقد شهدت الزيارة تسليم رسالة مكتوبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس اللبناني، والتي تضمنت دعم مصر الكامل للبنان، ودعوة من الرئيس السيسي لنظيره اللبناني لزيارة القاهرة في أقرب وقت.

وأضاف سنجاب خلال رسالته على الهواء، أن الزيارة شملت التأكيد على استمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية الحالية، مؤكدًا وزير الخارجية المصري على جاهزية الشركات المصرية للمساهمة في إعادة إعمار لبنان في الفترة المقبلة، مشددًا على المواقف الثابتة لمصر في دعم لبنان لاستعادة أراضيه بالكامل، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جميع المدن اللبنانية.

وأشار أيضًا إلى أن مصر كانت عضوًا فاعلًا في اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة الوضع في لبنان، والتي عملت على إنهاء شغور منصب الرئيس اللبناني الذي دام أكثر من 26 شهرًا.