وزير العمل يشهد توقيع اتفاقية لتوفير كوادر مصرية لسوق العمل السعودي

شهد وزير العمل محمد جبران توقيع مذكرة تفاهم مع شركة رواج لتطوير الموارد ،وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير الموارد البشرية وإدارة الكفاءات.

و الاتفاقية التي جرى توقيعها بمقر السفارة المصرية بالرياض تهدف إلى تعزيز آليات توظيف الكوادر المصرية، وتأهيلها طبقا للمعايير الدولية، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل السعودية ،كما تهدف إلى تحقيق رؤية 2030 ،في مصر و"المملكة"...

وأعرب الوزير جبران ، خلال كلمته عن ثقته الكبيرة في قدرة الكوادر المصرية على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التوظيف وتنمية الموارد البشرية..

ومن جانبه، أكد خالد صالح أن شركة"رواج"، بفضل خبرتها الواسعة في استقطاب الكفاءات، وتطوير الموارد البشرية،ستسعى لتوفير فرص عمل مميزة للكوادر المصرية في مختلف القطاعات، بما يعكس التزام الشركة بمعايير التميز والتنافسية في سوق العمل.

وقع علي مذكرة التفاهم من جانب وزارة العمل المصرية، محمد عليان رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض ،و من شركة "رواج"، خالد صالح الرئيس التنفيذي للشركة...

كما شهد حفل التوقيع ، صالح المبارك رئيس مجلس إدارة الشركة "رواج" ،والسفير ضياء حماد وزير مفوض ونائب رئيس البعثة المصرية، و السفير طارق المليجي القنصل العام بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض،وممثلي 35 شركة من كبري شركات المملكة..

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