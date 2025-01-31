ads
الجمعة 31 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يشهد توقيع اتفاقية لتوفير كوادر مصرية لسوق العمل السعودي

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد وزير العمل محمد جبران توقيع مذكرة تفاهم مع شركة رواج لتطوير الموارد ،وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير الموارد البشرية وإدارة الكفاءات.

و الاتفاقية التي جرى توقيعها بمقر السفارة المصرية بالرياض تهدف إلى تعزيز آليات توظيف الكوادر المصرية، وتأهيلها طبقا للمعايير الدولية، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل السعودية ،كما تهدف إلى تحقيق رؤية 2030 ،في مصر و"المملكة"...

وأعرب الوزير جبران ، خلال كلمته عن ثقته الكبيرة في قدرة الكوادر المصرية على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التوظيف وتنمية الموارد البشرية..

ومن جانبه، أكد خالد صالح أن شركة"رواج"، بفضل خبرتها الواسعة في استقطاب الكفاءات، وتطوير الموارد البشرية،ستسعى لتوفير فرص عمل مميزة للكوادر المصرية في مختلف القطاعات، بما يعكس التزام الشركة بمعايير التميز والتنافسية في سوق العمل.

وقع علي مذكرة التفاهم من جانب وزارة العمل المصرية، محمد عليان رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض ،و من شركة "رواج"، خالد صالح الرئيس التنفيذي للشركة...

كما شهد حفل التوقيع ، صالح المبارك رئيس مجلس إدارة الشركة "رواج" ،والسفير ضياء حماد وزير مفوض ونائب رئيس البعثة المصرية، و السفير طارق المليجي القنصل العام بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض،وممثلي  35 شركة من كبري شركات المملكة..

FB_IMG_1738331929334
FB_IMG_1738331929334
FB_IMG_1738331926697
FB_IMG_1738331926697
FB_IMG_1738331924597
FB_IMG_1738331924597
FB_IMG_1738331922482
FB_IMG_1738331922482
احتياجات سوق العمل البعثة المصرية التنمية المستدامة الكوادر المصرية المملكة العربية السعودية رؤية 2030 سوق العمل السعودي مكتب التمثيل العمالي وزير العمل محمد جبران وزارة العمل