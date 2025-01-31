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الجمعة 31 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رمضان 2025.. Mbc مصر تطرح بوسترات مسلسل "المداح أسطورة العهد"

حمادة هلال
حمادة هلال
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طرحت قناة "Mbc مصر" بوسترات مسلسل "المداح" المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025، التي سيطر عليها جزء كبير من الرعب والغموض.

ونشرت "Mbc مصر" بوسترات منفردة لأبطال المسلسل عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة: “مسلسل المداح أسطورة العهد حصريًا على MBC MASR في رمضان”.

أبطال مسلسل “المداح”

يشارك في بطولة مسلسل "المداح" كل من، حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، خالد سرحان، هبة مجدي، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، وآخرون.

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