4 مصريات يتأهلن للدور الـ 64 بكأس العالم لسيف المبارزة بالعاصمة الإدارية

نجحت أربع لاعبات مصريات في الوصول لدور الـ64 ضمن منافسات بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير.

وتمكنت كل من فريدة خليل، وسارة عبدالوهاب، وملك إسماعيل وفرح محفوظ في مواصلة مشوارهن بالبطولة والتأهل لدور الـ64 بعد التأهل من المجموعات ثم تحقيق الفوز في دور الـ128.

واستطاعت فريدة خليل تقديم مستوى طيب اليوم في البطولة والوصول لدور الـ64 وذلك عقب التأهل من دور المجموعات بعد تحقيق الفوز في مباراتين من 6 لقاءات ثم الفوز في دور الـ128 على بطلة روسيا بنتيجة 15-13.

أما سارة عبدالوهاب فنجحت في تحقيق 4 انتصارات من أصل 6 مواجهات في دور المجموعات قبل أن تفوز في دور الـ128 على مواطنتها المصرية لولوة سليمان بنتيجة 13-12.

وحققت ملك إسماعيل الفوز في المجموعات بثلاث مباريات من أصل 6 لتتأهل لدور الـ128 ثم تنجح في الفوز على بطلة فرنسا بنتيجة 15-12.

وأخيرا فازت فرح محفوظ في 4 لقاءات من أصل 6 مباريات في دور المجموعات ثم فازت على بطلة البرازيل في دور الـ128 بنتيجة 15-12.

ومن المنتظر أن تواجه فريدة خليل نظيرتها بطلة إيطاليا، فيما ستواجه سارة عبدالوهاب نظيرتها بطلة أوكرانيا وتلعب ملك إسماعيل أمام بطلة روسيا، بينما تواجه فرح محفوظ بطلة فرنسا في دور الـ64 بعد قليل.

وكانت 12 لاعبة مصرية قد نجحت في الوصول لدور الـ128 بعد تفوقهن في منافسات دور المجموعات والتي انطلقت صباح اليوم.

يتكون الجهاز الفني من الدكتور السيد سامي المدير الفني لسلاح سيف المبارزة والحاصل علي الميدالية الاولمبية بباريس ويعاونه الدكتور سامح مجدي والكابتن إسلام جمال للقيادة الفنية للمنتخب القومي المصري.