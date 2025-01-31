الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك في فعالية "لا للتهجير" أمام معبر رفح

شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في الفعالية الوطنية "تهجير الفلسطينيين خط أحمر... لا للتهجير"، التي أقيمت أمام معبر رفح، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقد شاركت الهيئة في الفعالية بوفد يضم 50 متطوعًا من مختلف مجتمعات عملها، تعبيرًا عن رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين، ودعمًا لحقهم في البقاء على أرضهم ووطنهم.

يأتي ذلك التزامًا مع الموقف الثابت للطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، التي أكدت في بيان رسمي سابق رفضها القاطع لمقترحات تهجير الفلسطينيين، معتبرةً أن هذه الأفكار تهدد مبادئ القانون الدولي والإنساني، وتتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما أشاد البيان بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، ورفض أي حلول لا تحقق العدالة والاستقرار في المنطقة.

وتؤكد الهيئة القبطية الإنجيلية أن مشاركتها في هذه الفعالية تأتي ضمن التزامها المجتمعي والإنساني بدعم القضايا العادلة، ورفض أي انتهاكات تمس حقوق الشعوب، مشددةً على أهمية تضافر الجهود لحماية الحقوق الفلسطينية، ودعم محاولات تحقيق السلام العادل والشامل.