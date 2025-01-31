أستاذ هندسة مصري بطوكيو لأهل غزة: استفيدوا من تجربة اليابانية واستصلحوا البحر بمخلفات الحرب

دعما للرفض الرسمي والشعبي الواسع لمخططات تهجير أهالي قطاع غزة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ترامب، بدعوى عدم صلاحية القطاع للمعيشة عقب تدميره في العدوان الإسرائيلي الأخير، قدم أستاذ الهندسة المصري المقيم باليابان الدكتور محمد علي سيد حسن، اقتراحا عمليا من أجل إنجاز إعادة إعمار غزة بل والاستفادة من مخلفات الدمار والحرب في ردم واستصلاح البحر وتوسعة رقعة القطاع وبناء مدن وموانئ ومطارات في الأراضي المستصلحة في البحر المتوسط.

وقدم نموذجا، يتمثل في تجربة اليابان، داعيا أهالي غزة الاستفادة من التجربة اليابانية الممثلة في ردم البحر بمخلفات الزلازل والحرب العالمية الثانية.

وأوضح أن اليابان نجحت في ردم مساحة ٢٠٠٠ كيلو متر مربع بما يعادل مساحة قطاع غزة ٦ مرات، مستخدمة مخلفات الحرب والزلازل.

وارفق الدكتور المصري المقيم باليابان عدة صور تدعم مقترحه المنشور على صفحته على فيس بوك، تبين بعض الأراضي البحرية المستصلحة في اليابان مثل منطقة اوديبا في خليج طوكيو ومطار كانساي الدولي في خليج اوساكا.

وأشار إلى أن جزء كبير من محافظة اواجي اليابانية مقام على أراضي بحرية متستصلحة تتمثل في مدينة صناعية ومطار ، كما هو موضح

مطار ومدينة صناعية بالبحر

وقدم مثالا آخر من محافظة توشيبا اليابانية، حيث تمثل المناطق الحمراء كلها أراضي متستصلحة من البحر.